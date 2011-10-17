Китай потіснив США з 1-го місця за обсягами торгівлі з ЄС

Китай потіснив США з першого місця за обсягами торгівлі з Європейським союзом (ЄС). За інформацією Міністерство торгівлі КНР, рівень товарообігу між Китаєм і країнами ЄС в липні 2011 р. досяг 35,6 млрд євро, передає ТСН.

За даними статистичної служби ЄС, у звітному періоді товарообіг Євросоюзу з Китаєм виявився на 800 млн дол більше, ніж з США, склавши 13,4% від всіх експортно-імпортних операцій союзу. Разом з тим, цей показник знизився на 0,8% в порівнянні з аналогічним місяцем роком раніше.

Для об`єднаної Європи Китай залишається другим за величиною ринком збуту. Обсяг експорту в КНР в липні ц.р. склав 11,7 млрд євро (зростання на 12,3% порівняно з аналогічним показником роком раніше). Загальне зростання експорту з ЄС до Китаю дорівнював 4,1% від загального обсягу угод Євросоюзу.

У звітному місяці ЄС імпортував китайської продукції на 23,9 млрд євро, в порівнянні з липнем 2010 р. цей показник знизився на 6,2%. Частка китайського імпорту в товарообігу ЄС склала 17,4%.

Нагадаємо, у США розробили законопроект, який дозволить американцям накласти компенсаційні мита на товари з тих країн, де для стимулювання експорту навмисно занижується курс національної валюти, зокрема з Китаю.

Раніше Європейська комісія назвала небезпечними для споживачів 1993 товари, причому 60 відсотків з них виявилися китайського походження. Такі дані наводяться на офіційному сайті Єврокомісії.