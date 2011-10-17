У Венесуелі в'язні тримають у заручниках 60 тюремників

Ув`язнені однієї з в`язниць у Венесуелі декілька днів утримують в заручниках близько 60 співробітників виправного закладу, в тому числі охоронців, вимагаючи переведення в інші в`язниці, передає в понеділок агентство Франс Прес з посиланням на місцеву владу і правозахисників.

Як повідомив представник недержавної організації із захисту прав ув`язнених Карлос Нієто (Carlos Nieto), інцидент стався у в`язниці "Мініма", розташованої в штаті Карабобо.

"Ув`язнені з п`ятниці утримують в полоні близько 60 чоловік, співробітників в`язниці", - сказав агентству Нієто.

За його словами, ув`язнені, яких кілька тижнів тому перевели в "Мінім", вимагають перевести їх у в`язниці, в яких вони перебували раніше. Місцева влада підтвердила, що ув`язнені утримують співробітників в`язниці в заручниках, і вже задовольнили частину вимог загарбників, наголошується в повідомленні.

Один з найбільш кривавих бунтів стався в червні у в`язниці "Родео" під Каракасом. У результаті загинули не менше 30 ув`язнених. Силовикам вдалося повністю взяти ситуацію під контроль тільки через кілька тижнів.

РИА-Новости