Румунія відправить до Іраку 400 військовослужбовців додатково

Румунія відправить до Іраку додатковий контингент у складі 400 військовослужбовців, місія якого триватиме 6 місяців. Згідно із заявою міністерства оборони Румунії, вони змінять кілька десятків румунських солдатів, які перебувають нині в Іраку під британським командуванням, повідомляє Associated Press.

Міністр оборони Румунії Теодор Мелескану візьме участь в церемонії, присвяченій відправці до Іраку румунських військовослужбовців, яка відбудеться 26 липня ц.р. Солдати проходитимуть службу в провінції Ді-Кар на півдні Іраку. Вони забезпечуватимуть безпеку як цивільних, так і військових об`єктів.

Раніше цього місяця Румунія повідомила про те, що має намір зберегти свою військову присутність в Іраку в повному обсязі, принаймні найближчі кілька місяців.

Наразі в Іраку перебувають 600 румунських військовослужбовців, більшість з них - під британським командуванням на півдні країни.