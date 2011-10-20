Лівійські телеканали повідомили про захоплення Каддафі

Джерела в Національній перехідній раді Лівії повідомляють, що під час боїв біля Сірта було захоплено поваленого лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ.

Офіційний представник НПР повідомив в ефірі Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі, що тимчасовий уряд Лівії перевіряє відомості про захоплення М.КАДДАФІ і поки що не може підтвердити їх офіційно.

За його словами, відомо про те, що в районі Сірта захоплено "важливу постать", яку зараз доставляють до Місрата. Однак встановити особу захопленого належить спеціальному представникові НПР.

Передбачається, що для підтвердження чи спростування відомостей про захоплення М.КАДДАФІ знадобиться декілька годин.

Тим часом, агентство «Рейтер» передає з посиланням на високопоставленого командира військ НПР, що М.КАДДАФІ помер від одержаних поранень. Ці відомості поки що не підтверджуються з інших джерел.

Раніше представник НПР Абдель МАДЖІД повідомив, що М.КАДДАФІ було поранено в обидві ноги.

Інший командир підрозділів НПР Мохаммед ЛЕЇТ повідомив агентству «Франс прес», що С.КАДДАФІ одержав важкі поранення. "Його захопили. Він важко поранений, але він поки ще дихає", - сказав представник сил перехідного уряду.

М.ЛЕЇТ відзначив, що бачив захопленого КАДДАФІ, який, за його словами, був одягнений у форму кольору хакі.

Агентство «Рейтер» передає з посиланням на представників НПР, що М.КАДДАФІ був захоплений, коли намагався залишити Сірт у колоні автомобілів, які потрапила під обстріл сил НАТО.

Після того, як лівійські телеканали повідомили про захоплення М.КАДДАФІ, на вулицях лівійських міст почалися стихійні святкування. Водії автомобілів постійно сигналять, чути звуки пострілів у повітря.

Полковника М.КАДДАФІ, який правив Лівією впродовж 42 років, було усунуто в серпні, коли озброєні прихильники НПР узяли столицю країни Тріполі.