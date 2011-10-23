Командир повстанців визнав відповідальність за смерть Каддафі

Командир одного з підрозділів сил Перехідної національної ради (ПНР) Лівії Омран Овейб заявив, що намагався врятувати поваленого лідера лівійської Джамахірії полковника Муамара Каддафі від розправи.

В інтерв`ю Бі-бі-сі Омран Овейб розповів, що пораненого полковника витягли з дренажної труби, де він ховався в Сирті, після чого той зробив лише десять кроків і впав, коли навколо почали стріляти.

Ця інформація частково підтверджується аматорською відеозйомкою одного з очевидців події, яку напередодні показав британський телеканал Sky News. За кадром чути вигуки про те, що "Каддафі треба залишити живим". Потім було показано тіло Каддафі, сам момент смерті на відеозапис не потрапив.

За словами Овейба, вогонь вели з усіх бреів, і було неможливо визначити, хто саме зробив фатальний постріл.

"Я не бачив, хто вбив Каддафі і з якої зброї в нього стріляли. Я намагався врятувати йому життя, але марно", - говорить Омар Овейб.

Як сказав командир підрозділу, деякі з його бійців хотіли розстріляти полковника, а він намагався не допустити цього.

За словами Овейба, після того як Каддафі впав на землю, він відвіз його в польовий госпіталь, де лікарі констатували смерть полковника.

Як зазначає Бі-бі-сі, Омар Овейб визнає свою відповідальність за смерть колишнього лівійського лідера.

Каддафі, який правив Лівією 42 роки, загинув 20 жовтня в околицях своєї "малої батьківщини" - міста Сирт - після того, як його захопили в полон прихильники Перехідного національної ради. За попередніми даними, Каддафі помер від кульового поранення в голову.

Тіло поваленого лідера лівійської Джамахірії в суботу було виставлено на загальний огляд в одному з торгових центрів м.Місурата. Лівійці шикувалися в чергу, щоб побачити тіло і сфотографуватися поряд з убитим Каддафі, пише РІА "Новости".