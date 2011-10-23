Через пожежу зупинили ядерний реактор у Швеції
15:00, 23 жовтня 2011Світ
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Спалахнуло мастило
Ядерний реактор на АЕС у Швеції зупинено через пожежу.
Вогонь спалахнув опівночі в машинному відділенні. Його швидко загасили чергові працівники.
За попередніми даними, пожежа виникла через те, що на гарячі стінки обладнання витекла паливно-мастильна рідина. І хоча інцидент відбувся в машинному відділенні, а не в самому реакторі, пожежі на АЕС завжди є серйозними, повідомляють шведські ЗМІ з посиланням на компанію-оператора АЕС.
Коли реактор запустять знову, не уточнюється.
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