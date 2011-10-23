Через пожежу зупинили ядерний реактор у Швеції

Ядерний реактор на АЕС у Швеції зупинено через пожежу.

Вогонь спалахнув опівночі в машинному відділенні. Його швидко загасили чергові працівники.

За попередніми даними, пожежа виникла через те, що на гарячі стінки обладнання витекла паливно-мастильна рідина. І хоча інцидент відбувся в машинному відділенні, а не в самому реакторі, пожежі на АЕС завжди є серйозними, повідомляють шведські ЗМІ з посиланням на компанію-оператора АЕС.

Коли реактор запустять знову, не уточнюється.