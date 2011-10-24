Туніські ісламісти обіцяють будувати демократичне суспільство

Помірно ісламістська Партія відродження ("Ель-Нахда") оголосила про свою перемогу на виборах до Установчих зборів в Тунісі, повідомляє Reuters. Представники партії повідомили, пославшись на отримані з виборчих дільниць дані, що отримали на виборах понад 30 відсотків голосів.

Центристська Прогресивна демократична партія, яка вважалася головним суперником Партії Відродження, визнала свою поразку. Представники партії привітали переможців, а також заявили, що переходять в опозицію.

Зі свого боку представники Партії відродження одразу запевнити, що постараються створити альянс з іншими партіями: "Пріоритети для Тунісу очевидні - це стабільність, гідні умови життя, а також розбудова демократичних інститутів", - сказав на прес-конференції в Тунісі голова виконкому партії Абдельхамід Джелясі . Він також запевнив економічних партнерів, що з відновленням стабільності в Тунісі знову будуть забезпечені сприятливі умови для іноземних інвестицій.

Вибори до Установчих зборів відбулися через дев`ять місяців після повалення президента країни Зіна ель-Абедіна Бен Алі, який перебував при владі понад 20 років, нагадує Лента.ру. У них взяли участь понад 100 політичних партій, а також незалежні кандидати. Явка перевищила 90 відсотків: всього голосувати прийшли близько 4 мільйонів зареєстрованих виборців.

До складу Установчих зборів увійдуть 217 делегатів, які мають написати конституцію, а також призначити тимчасового президента країни і сформувати уряд. Нинішній тимчасовий уряд буде діяти принаймні до 9 листопада.