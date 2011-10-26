У НАТО розраховують на повернення Путіна до влади

У НАТО розраховують продовжити співробітництво з РФ після повернення Володимира ПУТІНА на посаду Президента Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав заступник помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки, спеціальний представник генерального секретаря НАТО по Кавказу й Центральній Азії Джеймс АППАТУРАЙ.

Зокрема, він зазначив, що саме В.ПУТІН був прихильником створення Ради Росія - НАТО і він почав нову фазу відносин між Росією і НАТО.

«Я б сказав, що це вже безпрецедентна фаза по своїй глибині й широті. Якщо він виграє (президентські вибори – УНІАН), я думаю, ми можемо бути впевнені, що він тільки хотітиме процвітання країни, а ми хотіли б підтримувати співробітництво і з ним і з будь-яким іншим російським президентом і прем`єр-міністром», - сказав Дж.АППАТУРАЙ.