Придністров'я слідом за Україною перейде на зимовий час

Глава невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Ігор СМИРНОВ у середу, 26 жовтня, відмінив власний указ, який передбачав відмову країни від переходу на зимовий час. Про це повідомляється на сайті президента ПМР.

Як сказано в тексті нового указу, Придністров`я перейде на зимовий час (на одну годину назад) о 03:00 30 жовтня, в останню неділю місяця. Відміна підписаного 10 жовтня указу мотивована тим, що Придністров`я, Молдова (яка вважає ПМР своєю територією) й Україна розташовані в одному часовому поясі.

За даними ІТАР-ТАСС, яке наводить слова придністровських експертів, рішення про відміну власного указу І.СМИРНОВ прийняв після того, як Україна також передумала відміняти перехід на зимовий час на своїй території.

Нагадаємо, Верховна Рада України 18 жовтня анулювала прийняття наприкінці вересня рішення про відміну на території країни переходу на зимовий час. Таким чином, Україна перейде на зимовий час в останню неділю жовтня.