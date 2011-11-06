У Сирії оголосили амністію на честь Курбан-байраму

Влада Сирії оголосила про амністію для 553 ув’язнених, заарештованих під час придушення антиурядових демонстрацій в країні.

Як передає Agence France-Presse з посиланням на сирійське агентство SANA, амністію було оголошено на честь мусульманського свята "Ейд аль-Адха" (свято жертвопринесення, також відомий як Курбан-байрам), яке відзначається в цьому році 6 листопада. Амністія стосується опозиціонерів, не звинувачених у вбивствах.

Раніше було оголошено про амністію понад сотні в’язням. Скільки всього осіб заарештовано за участь в масових демонстраціях з вимогою повалення режиму сирійського президента Башара АСАДА, достовірно невідомо. Правозахисники повідомляли про кілька тисяч заарештованих, проте влада Сирії офіційно подібні дані не підтверджувала.

Масові заворушення в Сирії тривають з весни 2011 року, коли у низці країн Близького Сходу і Магріба почалися народні виступи проти влади. Б.АСАД неодноразово заявляв про намір частково задовольнити вимоги демонстрантів, проте опозиція продовжує наполягати на відставці сирійського лідера.

4 листопада стало відомо, що влада Сирії пообіцяла звільнити від кримінального переслідування опозиціонерів, які вирішать скласти зброю.