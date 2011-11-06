У літака A-320 до Москви у повітрі відмовила аеронавігаційна система

Літак А-320 здійснив у неділю вимушену посадку у новосибірському аеропорту "Толмачево", постраждалих немає. Як передають РІА Новини, про це повідомляє сайт Західно-Сибірського Слідчого управління на транспорті СК Росії.

За попередніми даними, літак А-320 авіакомпанії "Уральські авіалінії", що виконував рейс з Новосибірська до Москви, зробив вимушену посадку в аеропорту вильоту через відмову в польоті аеронавігаційної системи.

"На борту повітряного судна було 134 пасажири, у тому числі десятеро дітей, сім членів екіпажу. У результаті авіаційного інциденту ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Слідчими органами Західно-Сибірського Слідчого управління на транспорті СК Росії за даним фактом проводиться дослідча перевірка.

"У літака, що виконував рейс за маршрутом Новосибірськ-Москва, в польоті спрацювала сигналізація "Відмова навігаційної системи "... Командир екіпажу вирішив повернутися в аеропорт вильоту", - сказала РІА Новини старший помічник Західно-Сибірського транспортного прокурора Наталія Криницька.

У 10.39 за місцевим часом (07.39 мск) літак благополучно здійснив посадку в "Толмачево". Наразі пасажири чекають резервний літак.

Новосибірська транспортна прокуратура проводить перевірку дотримання прав пасажирів.