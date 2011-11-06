У Росії кажуть, що таких, як генконсул Андрєєв, у них небагато

Для російських дипломатів за кордоном не властиво не знати мову країни перебування, зокрема в країнах СНД.

Про це на прес-конференції в Москві сказав офіційний представник МЗС Росії Олександр ЛУКАШЕВИЧ, відповідаючи на відповідне питання власного кореспондента УНІАН в РФ.

«Дуже небагато таких людей. Бувають рідкісні мови, якими (російські дипломати) можуть і не володіти», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

Він зазначив, що в Росії налагоджено дуже добрий процес кваліфікованої підготовки кадрів для роботи в країнах СНД, зокрема з погляду вивчення мов.

При цьому О.ЛУКАШЕВИЧ відзначив, що це «не дуже типово зараз, але, втім, ми беремо до уваги реалії». «Дуже багато наших колег виходять з навчальних закладів з дуже добрими знаннями місцевих мов», - сказав він.

Як зазначив О.ЛУКАШЕВИЧ, російська мова за будь-якого законодавчого оформлення в тій чи іншій країні залишається мовою міжнаціонального спілкування.

«По суті, більшість вважають за краще спілкуватися нею (російською мовою) у вільній манері, тим паче, що практично всі знають її досконало», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.