Туристи зможуть отримати безплатні візи до Японії

Іноземні туристи, які збираються відвідати три префектури Японії, які найбільше постраждалі від цунамі, одержать візи безплатно, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на японське МЗС.

За безплатними візами туристи, що відправляються у префектури Міягі, Івате і Фукусіму, зможуть звернутися з 15 листопада. Як повідомили в міністерстві, цей захід розрахований на п'ять років. Таким чином влада країни розраховує збільшити потік туристів, що скоротився на 30% після катастрофічних стихійних лих та аварії, які сталися після них, на АЕС «Фукусіма-1».

Як нагадує NEWSru, раніше повідомлялося, що уряд Японії має намір видати безплатні авіаквитки 10 тис. іноземних туристів, які вирішив відвідати країну в період з 1 квітня 2012 року по 31 березня 2013 року.

Претендентів на безплатні авіаквитки набиратимуть по Інтернету, переможців визначать після того, як вони дадуть відповідь на низку нескладних запитань, зокрема, про маршрут і час своєї передбачуваної подорожі. Під час перебування в Японії цих людей попросять вести блоги, де вони розповідатимуть про свої враження.

На програму безплатних авіаквитків Управління туризму Японії має намір запросити 1,1 млрд. ієн – більш як 14 млн. доларів.

Після катастрофічних землетрусів і цунамі, які сталися березні, а також аварії на АЕС "Фукусіма-1" кількість іноземних туристів, що приїжджають до Японії, знизилася у квітні на 62,5% порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Поступово ситуація почала вирівнюватися, але в серпні кількість тих, хто приїжджає до країни з-за кордону, була майже на 32% меншою, ніж рік тому - приблизно 547 тис. чоловік. Раніше кількість іноземних туристів у Японії постійно збільшувалася і перевищила у 2010 році 8,6 млн. чоловік.