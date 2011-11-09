Грузія таки пустила Росію у СОТ

Росія і Грузія в середу підписали в Женеві угоду з приєднання Росії до Світової організації торгівлі(СОТ), повідомляє агентство Рейтер.

"Двостороння угода підписана", - наводить агентство слова представника Тбілісі в СОТ Зураба Чіаберашвілі.

Раніше Росія і Грузія в ході переговорів домовилися про компромісний варіант угоди, розроблений за посередництва Швейцарії. Документ, зокрема, передбачає розміщення на сухопутних ділянках кордону міжнародних спостерігачів, які будуть вести контроль за пересуванням вантажів.

Росія намагається стати членом Світової організації торгівлі з 1993 року.

"РИА Новости"