Вашингтон віддав Москві розвідувальні дані

В ході першого туру консультацій, що відбувся, з питань протиракетної оборони (ПРО) американські експерти надали членам російської делегації розвідувальні дані про погрози для США, що виправдовують будівництво американських елементів ПРО в Європі, повідомляє Associated Press. Американські фахівці виклали своє бачення ситуації і спробували розвінчати побоювання РФ з приводу того, що плани розгортання елементів ПРО в Польщі і Чехії загрожують російським силам ядерного стримання. "Я вважаю, що російська сторона стала значно краще розуміти, чому ми розвиваємо наш потенціал в сфері ПРО", - заявив за підсумками консультацій заступник держсекретаря СШ Джон Руд, який очолює американську делегацію.

Керівник російської делегації заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Кисляк, який займається в МЗС питаннями стратегічної стабільності і роззброєння, виклав деталі альтернативної пропозиції про спільне використання Росією, РЛС в Габалле, що орендувалася у Азербайджану, вперше озвученого президентом РФ Володимиром Путіном в червні 2007 р.

Разом з тим, російська делегація виклала свою позицію з приводу неприйнятності будівництва бази ракет-перехоплювачів до тих пір, поки не стане достовірно відомо, що Іран має в своєму розпорядженні технічну можливість запускати ракети з ядерними боєголовками. "Ми намагаємося розвинути ініціативу, викладену В.Путіним, і використовувати її як можливість для оцінки перспектив співпраці", - відзначив Дж.Руд, коментуючи доповідь російських фахівців.

РБК-Україна