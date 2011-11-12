Президент Польщі підтримав критику футбольної форми збірної

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ розкритикував відсутність національного герба на новій формі футбольної збірної країни.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав в ефірі Polskie Radio, коментуючи презентовану цього тижня нову форму польських футболістів, у якій вони також виступатимуть на Євро-2012.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ назвав важливими такі символи, оскільки навколо них об’єднується нація.

"Перед тим, як відправити популярний, шанований та улюблений символ на пенсію, треба 10 разів подумати. Мені здається, що ніхто нічого кращого, більш поєднуючого поляків, ніж польський орел у короні, не вигадав та не вигадає", - сказав Президент Польщі.

Як повідомляв УНІАН, більшість поляків зустріли з обуренням презентовану 8 листопада нову форму національної збірної Польщі, яку затвердила Польська федерація футболу (PZPN) та фірма-спонсор Nike, через брак на ній традиційного герба, який, за даними польських медіа, був присутнім там 87 років.

PZPN пояснив заміну герба на новий логотип федерації необхідністю заробляти кошти на своє утримання, зауваживши, що він стилізований під традиційного "орла", але більш сучасний, що відповідає духу часу.

Крім цього, представники федерації заявляли, що у світі лише 6 команд із 52 національних країн мають на своїй формі державний герб.