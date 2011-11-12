Джихадист влаштував терор цілому місту в Казахстані - 7 жертв

Внаслідок стрілянини та вибуху в місті Тараз (колишній Джамбул) на півдні Казахстану в суботу загинули семеро людей, з них п'ятеро поліцейських. Порушено кримінальну справу за статтями "вбивство" і "теракт", повідомляє ТСН.

Зранку 12 листопада місто наповнилося чутками і страхом. Люди боялися виходити з дому, повідомлялося про кілька вибухів в центрі, загиблих і постраждалих, по тривозі був піднятий особовий склад служб національної безпеки.

За офіційною версією, в місті мав місце тільки один вибух, а не чотири, як повідомляли деякі ЗМІ, а винним у хаосі виявився один чоловік.

Як повідомив заступник Генпрокурора республіки Нурмуханбет Ісаєв, у суботу вранці 34-річний прихильник ідей джихаду М.К. Карієв пограбував жителя Тараза і викрав його автомобіль.

Після цього він здійснив напад на збройовий магазин в центрі міста. Убивши охоронця і смертельно поранивши відвідувача, Карієв викрав дві мисливські карабіни "Сайга" з боєприпасами і зник.

У погоню за бандитом відправилися двоє поліцейських. Карієв застрелив їх, заволодівши табельним пістолетом Макарова та автоматом Калашникова.

Потім Карієв відправився додому і забрав звідти гранатомет "МПТ-26". Приїхавши до будівлі обласного департаменту Комітету національної безпеки (казахстанської спецслужби), злочинець обстріляв його, в тому числі з гранатомета. В результаті цього обстрілу ніхто не постраждав.

Цього разу в погоню за Карієвим кинулися двоє співробітників кінної поліції. Вони змогли поранити злочинця, але він, зі свого боку, поранив їх. Після цього силам безпеки нарешті вдалося наздогнати бандита. У перестрілці він поранив ще одного поліцейського. Остання жертва Карієва - капітан дорожньої поліції - загинув, коли затриманий терорист підірвав себе.

Також повідомляється, що Карієв скоїв збройний напад і вбив двох співробітників Комітету національної безпеки, які здійснювали за ним зовнішнє спостереження. Коли стався цей злочин, в прокуратурі не уточнили.

Таким чином, в результаті подій в Таразі, крім Карієва, загинули семеро людей, у тому числі п'ятеро співробітників правоохоронних органів.

У прокуратурі також підкреслили, що комендантська година в місті не вводилася, жодних БТРів на вулицях немає, однак поліція, внутрішні органи переведені в стан підвищеної готовності.