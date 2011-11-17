Генштаб РФ: зріс ризик ядерних конфліктів на російських кордонах

Начальник Генштабу РФ Микола МАКАРОВ заявляє, що зріс ризик локальних конфліктів на російських кордонах, в яких може використовуватися ядерна зброя.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це М.МАКАРОВ сказав сьогодні в Суспільній палаті Росії.

Зокрема, він відзначив, що з кінця 1991 року розпочався новий етап розвитку Росії і з`явилися нові загрози і виклики для її безпеки.

М.МАКАРОВ нагадав, що практично всі країни колишнього Варшавського договору стали членами НАТО, а також колишні прибалтійські республіки увійшли до Альянсу.

«Спроби є, серйозні, втягнути до Північноатлантичного альянсу Україну і Грузію. Що відбувається у нас на суміжних кордонах з Російською Федерацією, ви чудово знаєте. Якщо все це підсумувати, можна сказати, що ризик втягування РФ у різні локальні збройні конфлікти практично по всьому периметру кордону різко збільшився», - сказав начальник Генштабу РФ.

«За певних умов ми не виключаємо, що локальні і регіональні конфлікти можуть перейти у великомасштабну війну, зокрема із застосуванням ядерної зброї», - додав М.МАКАРОВ.