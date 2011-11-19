Керівники США та Китаю провели незаплановану зустріч (оновлено)

Головною темою стала економіка

ПрезидентСШАБаракОбамаобговоривз прем'єромДержрадиКНРВеньЦзябаоперспективирозвитку китайськоївалюти,атакож інтересиСШАв Південно-Китайськомуморі, повідомляєReutersз посиланнямнаофіційнихпредставниківамериканської влади.



Ранішене запланованазустрічБаракаОбами іВеньЦзябаопройшланаVIСхідно=Азіатськомусаміті (САС) наостровіБалі (Індонезія).



"Головноютемоюзустрічісталаекономіка", -цитуєагентстворадникаОбамиз національноїбезпекиТомаДонілона.Донілонзазначив,щоСШАзацікавленівзабезпеченнівільної навігаціїі відсутностіперешкодвільноїторгівлів Південно-Китайськомуморі.



Зустрічвідбуласянатліобмінужорсткимизаявамипредставників двохкраїн щодообмінногокурсуюаня, торгівліта територіальнихпитань,зауважуєБі-бі-сі. МеханізмСАСбувстворенийв 2005році з ініціативиАсоціації державПівденно-СхідноїАзії (АСЕАН).Ключові напрямкипрактичної взаємодіїстосуютьсясферфінансів, енергетики, надзвичайногореагування, охорони здоров'я, освіти.УчасникамиСАСнині є10 країнАСЕАН,атакож Росія, США, Китай, Японія, Індія, Австралія, НоваЗеландія, РеспублікаКорея,пишеРІА"Новости".

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