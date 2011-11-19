У Німеччині через густий туман зіткнулися понад 50 автомобілів

Більш як 50 автомобілів зіткнулися сьогодні через густий туман на швидкісній автотрасі під Мюнстером на заході Німеччині.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, в результаті масового ДТП троє людей загинули і 35 - одержали травми.

«З вертольота ця ділянка дороги завдовжки в кілька сотень метрів зовні нагадує звалище старих автомобілів», – сказав представник місцевої поліції.

Багато потерпілих були затиснуті в пом`ятих автомобілях, і їх довелося звільняти з купи металу спеціальними інструментами. 14 чоловік із тяжкими пораненнями на вертольотах доставлені до найближчих клінік.

Через несприятливі погодні умови рятувальні роботи йдуть повільно. Траса на невизначений час закрита для руху транспорту.