Патріарху Кирилу стало зле під час богослужіння

Патріарх Московський КИРИЛ під час урочистого богослужіння в храмі Христа Спасителя в Москві, присвяченого 65-річчю предстоятеля, раптово стало зле.

Як повідомляє РІА «Новости», очікувалося, що патріарх виступить з вдячною мовою перед віруючими і духівництвом, проте на кафедрі він не з'явився.

"Патріарх КИРИЛ відчув нездужання, проте зараз усе добре, він спустився на прийом з нагоди його ювілею", - повідомив голова патріаршої прес-служби протоієрей Володимир ВИГИЛЯНСЬКИЙ.

Сьогодні патріарх КИРИЛ відзначає своє 65-річчя.

Як відомо, в серпні він не зміг відвідати урочистості в Дівєєві, присвячені Дню пам'яті преподобного Серафима Саровського. Тоді повідомлялося, що патріарх переніс гостре вірусне захворювання.

На початку жовтня повідомлялося, що патріарх скоротив візит до Молдови за станом здоров'я.