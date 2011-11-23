Сина Каддафі видав провідник, найнятий ним за 1 млн євро

Стали відомі нові подробиці арешту сина убитого лідера лівійської Джамахірії Муаммара Каддафі - Сейфа аль-Іслама. Ополченцям перехідної національної ради (ПНР) сина М. Каддафі видав його провідник, якого останній з Каддафі найняв для переходу через кордон з Нігером, передає Reuters.



За безпечний перехід за кордон С. Каддафі обіцяв провідникові мільйон євро. Той, утім, волів видати свого клієнта. Крім того, з'являлася інформація, що нібито вже після полону син М. Каддафі пропонував ополченцям ПНР 2 млрд євро, проте бійці, що схопили його, також відмовилися від запропонованих грошей.



Місцеві ЗМІ наводять розповідь Юсаф Салеха аль-Хотане, який заявляє, що саме він був тим самим провідником.



"Я зробив усе, щоб він (С.аль-Іслам) повірив мені. Після спілкування з Сейфом, я домовився з бійцями, щоб вони влаштували засідку в оточеному височинами районі пустелі. Коли машини прибули в долину, ми почали прицільний вогонь. Спочатку розстріляли першу машину (у ній їхала охорона), а потім змусили зупиниться другу, де був С.аль-Іслам ", - наводить розповідь провідника РосБізнесКонсалтинг.



С.аль-Іслам перебуває в м.Зінтан, питання про його конвоювання до столиці залишається відкритим, бо між лідерами місцевого ополчення і керівництвом ПНР є розбіжності політичного характеру. Варто зазначити, що місцевий "польовий командир" Усама аль-Джувалі 22 листопада увійшов до складу нового кабінету міністрів на правах глави військового відомства.



Упіймання С.аль-Ісламу місцева влада розцінила, як "останню главу лівійської драми".