15 людей стали жертвами серії терактів у центральному Іраку.

Як повідомляє радіо «Свобода», перші дві бомби вибухнули рано-вранці на узбіччі дорогі, яка веде від Абу-Грейба на захід від Багдада до Фаллуджі. Загинули семеро людей - головним чином, робітники-будівельники. Поранено було більш як 10.

Через декілька годин три вибухи з невеликим інтервалом пролунали в торговельному районі Багдада Баб-аль-Шаркі. Загинуло вісім осіб, постраждали близько 20 - торгівці і відвідувачі ринку.