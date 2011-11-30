Політичне та військове крило сирійської опозиції об'єдналися

Сирійський національна рада (СНР) - найбільший альянс опозиційних угруповань в країні та "Вільна сирійська армія" (ВСА) - об'єднання військових, які залишили урядову армію, заявили про створення спільного комітету для "координації оперативних дій, а також кроків у галузі інформаційної та загальної політики ", повідомили у вівторок арабські ЗМІ.



Про формування координаційного комітету було оголошено після першої зустрічі лідерів СНР - Бурхана Гальюна - і ВСА - колишнього полковника сирійської армії Ріяда аль-Асаада.



Глава Нацради запевнив, що СНР "зобов'язується надавати" Вільній армії "необхідні засоби, які допомагають їй захищати мирних сирійців від правлячого режиму і підтримувати єдність країни". Зі свого боку аль-Асаад зазначив, що його армія "виступає виключно за захист цивільного населення і відкидає будь-який конфлікт чи збройне протистояння всередині країни".



Створений координаційний комітет розпочинає роботу негайно, зустрічі представників СНР і ВСА повинні визначати спільну політику двох гілок - політичної та військової - сирійської опозиції.



Кілька місяців тому перебіжчики з сирійської армії в прикордонних з Туреччиною районах сформували "Вільну сирійську армію" (ВСА), яка виступає за збройне повалення чинного в країні режиму, нагадує РІА "Новости". Загони ВСА вже вступали в збройні сутички з урядовими військам в багатьох сирійських містах. Найгучнішою акцією ССА став напад два тижні тому на комплекс будівель розвідувальної служби ВПС Сирії в передмісті Дамаска. Згідно із заявою голови ВСА, нині в лавах "Вільної армії" більше 20 тисяч осіб.



Сирійський національна рада (СНР) - найбільше і найбільш представницьке об'єднання сирійської опозиції. До його складу входять 230 опозиційних політиків, які живуть у Сирії та за її межами. Про формування СНС під керівництвом Бурхана Гальюна було оголошено 2 жовтня в Стамбулі. Сам Гальюн до останнього часу виступав за мирні способи врегулювання внутрісирійського конфлікту.