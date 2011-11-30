НАТО просить залишити українських миротворців у Косовому

У Міністерстві закордонних справ не бачать підстав для виведення українських миротворців з Косового.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН сказав на брифінгу.

«Там все гаразд. Чи є якість загрози небезпеці достатнім приводом для виведення контингенту, я вважаю, – ні», - сказав він.

За словами О.ВОЛОШИНА, українським миротворцям нічого не загрожує.

Крім того, він повідомив, що представники Північноатлантичного альянсу просять МЗС продовжити термін перебування українських миротворців у Косово.

О.ВОЛОШИН запевнив, що МЗС України уважно відстежує ситуацію у цій сербській провінції.

«Ми будемо за цим уважно спостерігати і ухвалювати рішення відповідно до того, наскільки наша там присутність потрібна для стабільності в регіоні і для просування нашого діалогу з НАТО», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора на півночі Косового у зіткненнях були поранені 25 миротворців НАТО і десятки місцевих сербів.

Безлади розпочалися під містом Зубін-Поток, коли військовослужбовці розбирали барикади, споруджені косовськими сербами влітку на дорогах, що ведуть до кордону з Сербією.

Командування сил НАТО заявило, що місцеві жителі відкрили вогонь по миротворцях, застосовували вибухові пристрої і кидали пляшки із запалювальною сумішшю. У відповідь військові застосували сльозогінний газ, водомети і гумові кулі.

Ситуація на півночі Косова загострилася після того, як у липні косовська влада, що представляє здебільшого албанську більшість населення республіки, спробувала взяти під контроль ряд пунктів на кордоні з Сербією.

Довідка УНІАН. Підрозділи Збройних сил України виконують миротворчі завдання у Косовому з 1 вересня 1999 року.

Українці несуть службу у спільному українсько-польському миротворчому батальйоні “УкрПолбат” багатонаціональної тактичної групи “East” міжнародних сил КФОР у Косовому.