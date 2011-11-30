Білоруському бізнесмену заборонили глибоко дихати під пам'ятником Леніну

Білоруському підприємцю Миколі Черноусу не дозволили провести одиночний пікет в місті Барановичі, під час якого він збирався дві години "глибоко дихати" біля пам`ятника Володимиру Леніну на знак протесту проти свавілля місцевих чиновників, повідомляє сайт правозахисного центру "Весна".

Протистояння Черноуса і місцевій адміністрації, пише Newsru з посиланням на "Комсомольську правду", почалося з того, що йому не дозволили організувати в Барановичах українську діаспору, потім він не зміг узяти в оренду будівлю покинутої ферми.

Тоді чоловік спробував добитися дозволу на проведення протестного велопробігу, а після чергової відмови - пішого марафону. "Дав заявку на велопробіг проти бюрократизму. Але у виконкомі сказали: навіщо це вам, впадете ще з велосипеда, вдаритеся. Тоді подав заявку на марафонську ходьбу. У виконкомі сказали, що мій маршрут проходить по трасі, і я можу потрапити під машину", - розповів Черноус.

Тоді підприємець вирішив провести одиночний пікет біля пам`ятника вождеві світового пролетаріату. "Прошу дозволити глибоке дихання біля пам`ятника Леніну 28 листопада. Місце глибокого дихання: сходинки пам`ятника Леніну. Час глибокого дихання: 13.00 - 15.00 годин. Прогнозована кількість учасників: 1 людина", - написав у своїй заяві Черноус і додав, що готовий захопити з собою протигаз і аптечку, щоб вихлопні гази автомобілів не зшкодили його здоров`ю.

Але міськвиконком відповів чоловікові відмовою і в цьому випадку, пославшись на порушення статей 2,5 і 8 закону "Про масові заходи", в який недавно були внесені поправки. При цьому, чиновники не спромоглися розшифрувати, що саме він збирається порушити «протестним диханням».