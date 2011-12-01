Мати засудженого до розстрілу просить Лукашенка про помилування

Мати Владислава КОВАЛЬОВА, засудженого до смертної кари у справі про теракт у мінському метро, передала прохання до приймальні Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА про помилування свого сина.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, текст свого прохання Любов КОВАЛЬОВА зачитала журналістам по дорозі до резиденції О.ЛУКАШЕНКА.

У своєму зверненні Л.КОВАЛЬОВА повідомляє, що одна виховувала сина і дочку.

«Ніхто ніколи не міг дорікнути мені у тому, що я негідно виховала своїх дітей. Я упевнена у тому, що мій син не міг скоїти той жахливий злочин, за який його засудили», - пише вона.

Звертаючись до Президента Білорусі, Л.КОВАЛЬОВА відзначає: «Не оцінюючи вирок суду щодо мого сина, я прошу Вас пригадати, що в історії Білорусі бували випадки, коли невинних засуджували до розстрілу і лише через кілька років знаходили справжнього злочинця».

Мати засудженого до розстрілу також просить ввести мораторій на смертну кару, показавши таким чином, що Білорусь - цивілізована держава.

Передавши і зареєструвавши прохання, Л.КОВАЛЬОВА повідомила, що має намір потрапити на особистий прийом до Президента Білорусі, але записатися на нього необхідно письмово.

Після цього мати засудженого до розстрілу відправилася до Верховного суду Білорусі і передала судді Верховного суду Олександру ФЕДОРЦОВУ, який головував на судовому процесі, заяву з проханням надати їй побачення з сином. Таке побачення передбачене законом.

Як повідомлялося, 30 листопада Верховний суд Білорусі засудив В.КОВАЛЬОВА і Дмитра КОНОВАЛОВА до розстрілу за організацію теракту 11 квітня цього року у мінському метро, в результаті якого загинули 15 осіб. Вирок оскарженню не підлягає, тепер осуджені можуть розраховувати лише на помилування з боку Президента Білорусі.