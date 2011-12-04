У Москві затримали більше сотні учасників акції протесту

У Москві на Тріумфальній площі затримують учасників акції «Вибори без опозиції – злочин».

Про це УНІАН повідомив член виконкому «Іншої Росії» Олександр АВЕРІН.

Повідомляється, що о 18.30 в Москві на Тріумфальній площі було затримано лідера «Іншої Росії» Едуарда ЛИМОНОВА.

«Одразу вісім незалежних від Кремля опозиційних партій не було зареєстровано Мін’юстом, і таким чином, не допущено на вибори. «Вибори без опозиції – злочин», – наголошується в заяві партія «Інша Росія».

Акція протесту на Тріумфальній площі триває. За даними «Іншої Росії», вже затримано понад сотню протестувальників.

«Затримано кілька людей, які скандували гасла і перекрили тротуар. Співробітники поліції попереджають учасників акції про те, що вона неузгоджена і її проведення заборонене. Найбільш активних учасників акції затримують негайно і б'ють. «Друг ороси» підпалили кілька димових шашок біля будівлі Мінекономрозвитку. Автобуси, набиті протестувальниками, від'їжджають з площі один за одним», - зазначається в повідомленні.

ГУВС по місту Москві також повідомляє, що затримано понад сотню осіб з 300, які беруть участь в акції.