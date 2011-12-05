У день виборів у Росії затримали більше 350 людей

У російських містах у день виборів було затримано близько 350 учасників не погоджених з владою акцій опозиції.

Як повідомляє радіо «Свобода», у Москві поліцейські запобігли проведенню трьох мітингів. До відділків МВС було доставлено 258 осіб.

Серед них - лідер "Другой России" Едуард ЛІМОНОВ і координатор "Левого фронта" Сергій УДАЛЬЦОВ.

У Петербурзі на акції незареєстрованої партії "Другая Россия" було затримано 65 протестуючих.

На мітингу цієї самої організації у Нижньому Новгороді поліцейські затримали 20 осіб.

Акції були приурочені до виборів до Держдуми РФ. Опозиціонери вважають вибори незаконними, оскільки кільком партіям було відмовлено в реєстрації і вони не змогли взяти участь у виборчій кампанії.