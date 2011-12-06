Астрономи з НАСА виявили планету, схожу на Землю

Астрономи з американського космічного агентства НАСА заявили про виявлення планети, за багатьма характеристиками схожою на Землю.

Як повідомляє радіо «Свобода», планета, названа Кеплер-22 б, обертається навколо зірки, розташованої за 600 світлових років від Сонця.

Вона приблизно вдвічі більша за Землю, середня температура на планеті близько 22 градусів, і, як стверджують астрономи, на ній, імовірно, може існувати вода в рідкому стані - ключовий інгредієнт для виникнення життя.

Планета була виявлена за допомогою телескопу "Кеплер", прийнятого НАСА в експлуатацію три роки тому.