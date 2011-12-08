Росія звинуватила НАТО в концентрації військових сил

00:49, 08 грудня 2011
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Обмін словесними ударами

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі з журналістами у Вільнюсі звинуватив НАТО в концентрації військових сил навколо Росії. При цьому він заявив, що Литві не варто турбуватися з приводу модернізації російської військової угрупування в Калінінградській області, так як вона здійснюється з дотриманням міжнародних зобов'язань. Відповідні дії Росії він пояснив діями НАТО.

"Коли ми підписували угоду між Росією і НАТО, альянс заявив, що на території нових членів НАТО не будуть постійно дислокуватися військові сили блоку. І це зобов'язання злісно порушується", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

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Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, заявив у середу, що російські заходи протидії системі протиракетної оборони НАТО стануть марною тратою грошей - тому що будуть націлені проти вигаданого противника, повідомляє Радіо Свобода.

Расмуссен зробив цю заяву перед відкриттям дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, де, зокрема, будуть обговорюватися і плани створення системи протиракетної оборони в Європі.

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Раніше в середу, начальник Генерального штабу Росії генерал Микола Макаров попередив про можливе різке погіршення відносин між Росією і НАТО. Він також повідомив про початок розміщення нової системи озброєнь в Калінінградській області - для збереження, за словами Макарова, двосторонньої рівноваги сил.

У Вашингтоні заявляють, що створення ракетного щита в Європі пов'язано з необхідністю запобігти можливим нападу, зокрема, з боку Ірану. Однак Росія побоюється, що дії НАТО знизять ефективність російського ядерного арсеналу.

Союз НАТО відмовився від пропозиції Росії спільно побудувати ракетну оборонну систему.

 

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