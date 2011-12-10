ЦВК Росії: для перегляду результатів виборів підстав немає

Центрвиборчком Росії заявляє, що вимоги скасувати результати виборів до Держдуми VI скликання, що прозвучали в суботу на мітингу опозиції в Москві є безпідставними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті партії «Єдина Росія».

«Вчора був підписаний протокол. Вибори було визнано дійсними, і немає ніяких підстав для інших оцінок. Для перегляду підсумків виборів немає підстав», - заявив заступник голови ЦВК РФ Станіслав ВАВІЛОВ.

При цьому він підкреслив, що виборчі органи всіх рівнів повинні розглядати всі скарги, що надходять, які стосуються порушень виборчого законодавства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні учасники мітингу в Москві прийняли резолюцію, де вимагають від влади скасувати результати фальсифікованих виборів до Держдуми, що відбулися 4 грудня.

«Учасники мітингу вимагають негайного звільнення всіх політв`язнів, скасування підсумків фальсифікованих виборів, відставки голови ЦВК Росії Володимира ЧУРОВА і розслідування його діяльності, розслідування всіх фактів порушень і фальсифікацій, покарання винних, реєстрації опозиційних партій, ухвалення демократичного законодавства про партії і вибори, проведення нових відкритих і чесних виборів», - наголшується в резолюції.