Китай пригрозив США трильйоном доларів

Китайський уряд попередив США про те, що може вдатися до своїх золотовалютних резервах для протидії тискові з боку американського Конгресу, який вимагає зміцнення юаня. Про це пише британська газета The Telegraph з посиланням на інтерв`ю двох членів керівництва компартії країни.

Масовий продаж резервних активів призведе до краху долара, стверджують державні ЗМІ Китаю, які називають такий розвиток подій "ядерним рішенням". На думку міністра фінансів США Генрі Полсона, такі дії китайської сторони спровокують всесвітнє посилення протекціоністського законодавства.

Обсяг китайських резервів становить близько 1,33 трильйонів доларів, причому до 900 мільярдів доларів з цієї суми припадають на казначейські облігації США.

Курс американської валюти досяг досить низьких історичних рівнів. На думку аналітиків, масові продажі казначейських облігацій збільшать прибутковість паперів, що в свою чергу негативно позначиться на ринку нерухомості і, можливо, призведе до економічного спаду.

За два останні роки юань зміцнився лише на 9 відсотків щодо долара, проте ці заходи не загальмували зростання профіциту торгового балансу Китаю, і зростання дефіциту торгового балансу США відповідно.

Лента.ру