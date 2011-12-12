Російська ракета вивела в космос два супутники зв'язку

Повідомлення з Байконура

Ракета-носій "Протон-М", яка стартувалавнеділю зкосмодромуБайконур, вивеладва супутникизв'язкунарозрахунковіорбіти.



В00.52мсквідрозгінногоблоку "Бриз-М"відокремивсяізраїльськийтелекомунікаційнийсупутникAmos-5,в00.11мскуспішно вийшовнаорбітуросійськийсупутник-ретранслятор "Промінь-5А".



Цей30-йзапуск,який Росіявиконалаз початкупоточногороку.Чотири знихзавершилисяневдачею.

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