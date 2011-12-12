Американці дісталися до ПЗРК Каддафі
Триває планове знищення
УЛівії звересня цьогороку булиутилізованіблизько 5 тисячпереноснихзенітно-ракетнихкомплексів (ПЗРК).У їх пошукута знешкодженнівзялиучасть американськіексперти.Про цеповідомивпомічникдержсекретаряСШАЕндрюШапіро, який перебуває звізитомвТріполі.
ЗасловамиШапіро, тисячітакихкомплексів булизнищеніавіацієюНАТОпід часкампаніїззабезпеченнябезполітноїзонинадЛівією.
УсьогорежимМуамараКаддафізберігав уЛівіїблизько 20 тисячПЗРК.
СполученіШтатисерйозностурбованітим,що частинацієї мобільної іефективноїзброї можепотрапитидо рук екстремістів, повідомляєРадіоСвобода.Шапіро, зокрема, заявивпро серйознустурбованістьзагрозоюзастосуванняПЗРКпротимирногонаселення, зокрема, протилітаків цивільноїавіації.За йогословами, на проведеннянеобхіднихоперацій з утилізаціїцього видузброїСШАвитратиливже шістьмільйонів доларів.