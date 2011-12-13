У Молдови закінчується контракт з Газпромом

Влада Молдови оптимістично оцінює шанси підписати до кінця року новий контракт з ВАТ "Газпром". Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському уряді, про це заявив віце-прем'єр, міністр економіки країни Валерій Лазер, підбиваючи підсумки свого візиту до Москви.



Він підкреслив, що якщо сторонам не вдасться домовитися щодо спірних питань до кінця року, Молдова запропонує Газпрому продовжити термін дії нинішнього контракту, що минає 31 грудня, на один квартал чи півроку, щоб "під час непростих переговорів про новий довгостроковий контракт на сторони не тиснув фактор часу, і в результаті ними було підготовлено та підписано в 2012 р. якісний документ".



Він зазначив також хороші перспективи для зниження ціни на імпортований газ, за ​​умови прийняття домовленостей, досягнутих раніше на рівні експертів. Міністр економіки нагадав, що Газпрому були наведені економічні аргументи, які свідчать, що нинішня ціна газу - 400 дол. за 1 тис. куб. м, - непідйомна для споживачів країни. В.Лазер зазначив, що вже при ціні 360 дол. споживачі в містах почали скорочувати споживання газу, знижувати рівень платежів, а споживачі у сільській місцевості перейшли на альтернативні джерела енергії.



Крім того, за словами В. Лазера, у Москві він озвучив позицію Молдови, згідно з якою Кишинів буде впроваджувати "Третій енергопакет" відповідно до своїх зобов'язань перед ЄС, але планує використовувати при цьому модель, яка не буде ущемляти майнові права та інтереси Газпрому.