У Варшаві відпустили затриманого білоруського опозиціонера

Польські прикордонники відпустили затриманого у понеділок на декілька годин у Варшавському аеропорту екс-кандидата у президенти Білорусі Алеся МІХАЛЕВИЧА.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили у Варшавській окружній прокуратурі, яка видала наказ звільнити білоруського опозиціонера через те, що влада Білорусі офіційно не надала заявку на його арешт.

У прокуратурі заявили, що ухвалили рішення про негайне звільнення А.МІХАЛЕВИЧА одразу після отримання матеріалів щодо його затримання від білоруського бюро Інтерполу за звинуваченням в організації масових безладів.

"Уже після ухвалення рішення про звільнення до прокуратури надійшов лист від Інтерполу в Мінську, що міжнародний розшук А.МІХАЛЕВИЧА відкликано", - зауважили у прокуратурі.

Польські ЗМІ повідомляють, що прикордонники звільнили білоруського опозиціонера після втручання Міністерства закордонних справ Польщі, і зазначають, що в аеропорт Варшави виїжджав заступник керівника МЗС.

Прес-секретар МЗС Польщі Марчін БОСАЦЬКИЙ назвав абсурдними звинувачення, які висунула білоруська влада А.МІХАЛЕВИЧУ.

За даними польських медіа, білоруський опозиціонер, якому надано політичний притулок у Чехії, планував вилетіти з Варшави до Лондона.

Як відомо, А.МІХАЛЕВИЧ після акції протесту проти фальсифікації президентських виборів у Білорусі у грудні 2010 року на два місяці був заарештований. Його випустили під підписку про невиїзд 19 лютого, а у березні він таємно виїхав до Чехії.