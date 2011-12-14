Українські військові залишать Ірак

До кінця року 9 українських військовослужбовців завершать виконання завдань у складі Тренувальної місії НАТО в Іраку.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у Місії України при НАТО.

Згідно з повідомленням, це пов’язано зі схваленням Північноатлантичною радою 12 грудня рішення про завершення діяльності Тренувальної місії НАТО в Іраку.

“Військове керівництво НАТО розпочало роботу зі згортання та виведення місії з території Іраку до кінця поточного року”, - йдеться у повідомленні.

Загалом місія перебувала в Іраку з 2004 року. За цей час понад 50 українських військовослужбовців взяли участь в її діяльності.