Рейтинги Путіна і Медведєва впали до історичного мінімуму

Якби президентські вибори в Росії відбулися найближчої неділі Путін не зміг би перемогти в першому турі. За нього готові віддати свої голоси 42% опитаних, наводить результати дослідження ВЦВГД. За даними Центру, у перший тиждень грудня рейтинг схвалення президента країни Дмитра Медведєва склав 51%.

Грудневі рейтинги Володимира Путіна і Дмитра Медведєва опублікував і Фонд " Общественное мнение ". З них виходить, що частка тих, хто довіряє прем`єрові і президентові впала до історично мінімальних значень: довіряють Путіну 44% опитаних, а Медведєву – 39%. Максимум у Путіна в 70% спостерігався в 2008 році. "Стеля" Медведєва - 59% - був зафіксований у першому кварталі 2010 року.

Эхо Москвы