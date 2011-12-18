В Охотському морі затонула плавуча бурова платформа з 67 людьми на борту

У Росії перекинулася плавуча бурова платформа «Кольське» з 67 людьми.

Про це УНІАН повідомили в МНС Росії.

«18 грудня о 2.24 (мск) до Центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії по Сахалінській області надійшла інформація про те, що в центральній частині Охотського моря за 200 км від берега о. Сахалін перекинулася плавуча бурова платформа «Кольське». Екіпаж криголама «Магадан» і буксира «Нафтогаз-55», що здійснюють буксирування платформи, негайно приступив до порятунку людей, які перебували на ній. З м. Ногліки в район подій вилетів вертоліт Мі-8 компанії «Авіашельф» із рятувальниками на борту. Також до місця пригоди продовжує рух рятувальне судно «Атлас» Сахалінського басейнового аварійно-рятівного управління (СахБАСУ)», - йдеться в повідомленні.

За уточненими даними, на борту бурової платформи перебували 67 осіб (члени екіпажу й пасажири). Для всіх людей, які перебували на ній, були індивідуальні засоби порятунку (це гідротермокомбінезони й рятувальні жилети). На борту платформи також було 4 рятувальних плоти.

Станом на 9.30 (мск) врятовано 14 осіб. Їх було піднято з води екіпажами криголама «Магадан» і буксира «Нафтогаз-55».

Зазначається, що рятувальні роботи ускладнюються сильним хвилюванням моря.

У зоні лиха працюють два вертольоти Мі-8 і направлений літак Міністерства оборони з плотами на борту.

Наразі в Центрі управління в кризових ситуаціям МНС Росії по Сахалінській області і в Далекосхідному регіональному центрі МНС Росії організована робота оперативних штабів, продовжується збір і опрацювання інформації, що надходить із району подій. Координація рятувальних робіт здійснюється морським рятувальним координаційним підцентром Південно-Сахалінська Міністерства транспорту Росії.