Газпром: "Південий потік" розвивається за графіком

Проект «Південний потік» розвивається за графіком, введення першої нитки заплановано на кінець грудня 2015 року.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», рада директорів ВАТ «Газпром» взяла до уваги інформацію про поточний стан і хід робіт за проектом будівництва газопроводу «Південний потік».

«Учасники засідання підкреслили, що проект розвивається відповідно до графіка. Введення в експлуатацію першої нитки газопроводу заплановано на кінець грудня 2015 року», - йдеться в повідомленні.

Правлінню компанії доручено продовжити спільно з іноземними партнерами роботу з підготовки проектної документації для ухвалення остаточного інвестиційного рішення за проектом «Південний потік».

Рада директорів доручила правлінню доповісти про хід реалізації проекту в IV кварталі 2012 року.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи - проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією підписано міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF - по 15%.

У III кварталі 2011 року було завершено розробку Зведеного техніко-економічного обгрунтування «Південного потоку», що об'єднав у собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу територією країн Південної та Центральної Європи.

У Зведеному ТЕО представлені: основні технічні рішення щодо проекту з обгрунтуванням їх здійсненності, оцінка екологічної безпеки і заходів щодо охорони навколишнього середовища, оцінка економічної ефективності проекту з урахуванням капітальних і експлуатаційних витрат.

Результати ТЕО є основою для подальшої розробки проектної документації на об'єкти газотранспортної системи для поставок російського природного газу на ринки Центральної та Південної Європи по газопроводу «Південний потік».