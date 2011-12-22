США можуть завдати удару по Ірану, але не знають, що буде потім

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Мартін Демпсі заявив, що напад на Іран - цілком розв'язувана задача, повідомляє Лента.ру з посиланням на газету "Гаарец".



За його словами, "у разі необхідності" збройні сили США здатні завдати удару по іранських ядерних і військових об'єктів, проте попередив, що подібна дія може втягнути його країну у тривалий конфлікт, "який може стати трагедією для регіону і всього світу".



Генерал також зазначив, що адміністрація Барака Обами "розглядає широкий спектр рішень" щодо іранської ядерної програми.



Говорячи про можливий напад на Іран з боку Ізраїлю, Демпсі заявив, що не впевнений, що ізраїльтяни попередять США про атаку. За словами генерала, у Вашингтоні розуміють стурбованість Єрусалиму прогресом Тегерана в атомній сфері.



У той же час міністр оборони Леон Панетта заявив, що США не можуть виключити удару по Ірану, оскільки ні США, ні Ізраїль не можуть дозволити Тегерану мати ядерну зброю. За його словами, військова операція для запобігання цьому не виключена.



"Якщо ми отримаємо дані, що вони розробляють ядерну зброю, ми зробимо всі необхідні дії, щоб припинити це", - сказав глава Пентагону.



При цьому, за словами Панетти, часу на дії залишилося зовсім небагато, оскільки Іран "до кінця 2012 року, якщо не раніше" отримає можливість створити ядерний боєзаряд.