Придністровці обрали нового президента (додано біографію)

Екс-спікерпарламентуПридністров'яЄвгенШевчук,згідно з данимиexit pollінформаційно-аналітичногоцентру "Соціумінформ", перемагаєнавиборахпрезидентаз73,4%голосів.



Йогосуперник- нинішній головаВерховної Ради невизнаноїреспублікиАнатолійКамінський, за тимиж даними, заручивсяпідтримкою лише22,61%опитанихгромадян.



Противсіх проголосували3,99%.Усьогоопитанобули 12тисяч виборців.



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Згідно з данимиштабуШевчука, післяобробки 84%бюлетенівїхній кандидатнабирає72%голосіввиборців.АнатолійКамінський- 21%.За тими ж даними, проти всіхпроголосували 7% відсотківпридністровців.



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ГоловаВерховної Ради Придністров'яА.Камінськийзазнав поразкинавиборахглавидержави, значнопоступившись своємусуперникові,повідомивРІАНовостипредставник йогопередвиборчогоштабу.

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Євген Васильович Шевчук народився 19 червня 1968 року в місті Рибниця Молдавської РСР (нині територія Придністров'я) в сім'ї службовців.



Закінчив кілька вищих навчальних закладів: Українську сільськогосподарську академію (факультет механізації), Придністровський державний університет (юридичний факультет), Академію управління МВС Російської Федерації (організація правоохоронної діяльності), Академію зовнішньої торгівлі Російської Федерації (міжнародний комерційний факультет), Дипломатичну академію при МЗС України.



З 1992 року по 1998 рік Євген Шевчук проходив службу у відділі внутрішніх справ МВС Придністровської Молдавської Республіки на оперативних посадах. У 1998 році обіймав посаду начальника відділу податкової міліції Тираспольського УВС.



З 1998 року по 2000 рік Євген Шевчук працював заступником директора ТОВ "Шериф", керуючим філії Придністровського регіонального акціонерно-комерційного Агропромбанку в місті Рибниця.



У грудні 2000 року Шевчук був обраний депутатом Верховної Ради невизнаної Придністровської Молдавської Республіки третього скликання. У цьому ж році він був обраний головою Комітету з питань економічної політики, бюджету та фінансів, головою Комісії із зовнішньої політики і міжнародних зв'язків, а потім заступником голови Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки.



У 2005 році Євген Шевчук був обраний депутатом Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки четвертого скликання, головою Верховної Ради ПМР. У липні 2009 року він добровільно склав з себе повноваження голови Верховної Ради.



Євгеном Шевчуком були розроблені і ініційовані (згодом прийняті Верховною Радою і підписані президентом) такі закони як "Про державну службу безпеки Придністровської Молдавської Республіки", "Про зовнішню розвідку Придністровської Молдавської Республіки", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про протидію тероризму" , "Про протидію екстремістської діяльності".



З моменту заснування (2006 рік) до липня 2010 року Шевчук очолював Республіканську партію "Оновлення".



12 грудня 2010 р. Євген Шевчук був обраний депутатом Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки п'ятого скликання.



У 2009 році Шевчук організував Придністровський гуманітарний фонд і громадський рух "Відродження".



Євген Шевчук - кандидат економічних наук (2003), нагороджений орденом "Трудова Слава", медаллю "За трудову доблесть", а також іменною зброєю. У 2009 році за розвиток церковно-державних відносин в Придністров'ї він був удостоєний патріаршої нагороди Російської православної церкви - ордена Святого благовірного князя Данила Московського II ступеня.

Біографічна довідка РІА "Новости"