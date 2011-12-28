У Вашингтоні думали, що українськиий суд зважить на «занепокоєння» США

Сполучені Штати Америки висловили розчарування тим, що Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Вашингтон також розчарований, що суд не взяв до уваги занепокоєння щодо стану демократії і верховенства права в Україні, які порушувалися під час процесу в суді нижчої інстанції і під час винесення вироку, заявив на брифінгу у вівторок речник Державного департаменту США Марк ТОНЕР, повідомляє радіо «Свобода».

За його словами, США закликають владу України звільнити Ю.ТИМОШЕНКО та інших колишніх урядовців, які нині перебувають за ґратами.

Вашингтон вважає, що вони повинні мати необмежене право брати повноцінну участь у політичному житті, зокрема, в парламентських виборах наступного року, наголосив речник Держдепу.