У Росії - пожежа на атомному підводному човні: госпіталізовані 9 осіб

08:28, 30 грудня 2011
Світ
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"Єкатеринбург" стояв у доці

Після пожежі на атомному підводному човні "Єкатеринбург" в Мурманській області з отруєнням госпіталізовано двох співробітників МНС і семеро військовослужбовців.

Про це російським ЗМІ повідомило джерело в правоохоронних органах, пише ТСН.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Раніше джерело в МНС заявило, що в результаті пожежі на АПЧ постраждали дев`ять пожежників, які отруїлися димом. За його даними, постраждалим надали медичну допомогу, після чого відпустили додому.

За офіційними даними МНС, в результаті інциденту на "Єкатеринбурзі" ніхто не постраждав.

Пожежа на підводному човні "Єкатеринбург" сталася ввечері 29 грудня під час планового ремонту в селищі Росляково Мурманської області. Воно почалося після того, як в сухому доці заводу ВАТ "82 Судноремонтний завод" загорілося будівельне сміття. Наразі пожежа локалізована, але аварійно-рятувальні роботи на місці події тривають. Як повідомляється, на АПЛ немає озброєнь, реактор підводного човна заглушений, тому загрози поширення радіації немає.

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