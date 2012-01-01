Мазда з сімома пасажирами з'їхала у річку: поверталися з вечірки

Семеро осіб віком від 16 до 19 років загинули в дорожньо-транспортній пригоді в новорічну ніч в Латвії.

Як передає РІА Новости, за повідомленням місцевої поліції, ДТП сталося близько 3:30 на дорозі Ізвалта - Шкелтава в Красловському районі. Автомобіль Mazda 626, в якому перебували семеро осіб (троє дівчат і четверо хлопців), з`їхав з дороги в річку Рудна і затонув. Врятувати нікого не вдалося.

Є припущення, що компанія поверталася з новорічної вечірки.

За даним фактом почато розслідування.