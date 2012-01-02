Іран провів випробування другої за день ракети

13:04, 02 січня 2012
Світ
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Цього разу класу "земля-земля"

Іранськівійськові успішнопровеливипробуваннядругої засьогодніракетидалекогорадіусудії,повідомляєReutersз посиланнямнадержавні ЗМІІрану.

"Запускнашої ракети"Нур" далекогорадіусудії класу "земля-земля" пройшов такожуспішно",- повідомивзаступникголовнокомандувачаВійськово-морськихсилІрануМахмудМусаві.

Ранішеповідомлялосяпро успішнеіранськимиракетидальньогорадіусудії класу"земля-море""Кадер".

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