Іран провів випробування другої за день ракети
13:04, 02 січня 2012Світ
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Цього разу класу "земля-земля"
Іранськівійськові успішнопровеливипробуваннядругої засьогодніракетидалекогорадіусудії,повідомляєReutersз посиланнямнадержавні ЗМІІрану.
"Запускнашої ракети"Нур" далекогорадіусудії класу "земля-земля" пройшов такожуспішно",- повідомивзаступникголовнокомандувачаВійськово-морськихсилІрануМахмудМусаві.
Ранішеповідомлялосяпро успішнеіранськимиракетидальньогорадіусудії класу"земля-море""Кадер".
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