Іран провів випробування другої за день ракети

Цього разу класу "земля-земля"

Іранськівійськові успішнопровеливипробуваннядругої засьогодніракетидалекогорадіусудії,повідомляєReutersз посиланнямнадержавні ЗМІІрану.



"Запускнашої ракети"Нур" далекогорадіусудії класу "земля-земля" пройшов такожуспішно",- повідомивзаступникголовнокомандувачаВійськово-морськихсилІрануМахмудМусаві.



Ранішеповідомлялосяпро успішнеіранськимиракетидальньогорадіусудії класу"земля-море""Кадер".

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