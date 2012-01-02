Президент Німеччини намагався натиснути на журналістів

Президент ФРН Крістіан Вульф (Christian Wulff) намагався чинити тиск на журналістів, які розслідують скандал про отримання ним приватного кредиту в розмірі 500 тисяч євро у дружини знайомого бізнесмена. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на німецькі ЗМІ.



Згідно з даними повідомленнями, 12 грудня Вульф, який перебував тоді з державним візитом у Кувейті, зателефонував головному редактору Bild Каю Дікманн (Kai Dieckmann), щоб пригрозити йому "остаточним розривом" з видавництвом Шпрінгера у випадку, якщо Bild оприлюднить "неймовірну" історію про кредит. Оскільки Дікман на той час перебував у Нью-Йорку, Вульф не зміг зв'язатися з ним особисто і залишив своє повідомлення на автовідповідачі. У ньому використовувалися такі вислови, як "вести війну" і "перейти Рубікон".



У газеті Bild, проте, проігнорували погрози президента і наступного дня надрукували матеріал про отримання ним скандальної іпотеки у дружини підприємця Егона Геркенса (Egon Geerkens). Газета не повідомила про спроби Вульфа чинити на неї тиск, проте, згідно Süddeutsche Zeitung, президент згодом знову подзвонив Дікманну і вибачився за свої слова.



Газета Süddeutsche Zeitung також повідомляє, що Вульфу було відомо про те, що журналісти вже кілька місяців розслідують історію з отриманням ним кредиту для фінансування свого будинку під Ганновером. Журналісти через судові інстанції добивалися ознайомлення з відповідними документами у відомстві земельного кадастру.