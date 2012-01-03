Сирійські повстанці взяли в полон десятки солдатів

Сирійські повстанці взяли в полон кілька десятків військовослужбовців урядової армії під час бою за два блок-пости в провінції Ідліб на північно-заході країни, повідомляє Reuters.За цією інформацією, бій почався і на третьому блок-посту, проте його наслідки поки точно не відомі.



Зараз повстанці зайняті підрахунком втрат - своїх і противника, а також перераховують взятих у полон солдатів і офіцерів урядової армії.



Як зазначає агентство, напад стався на третій день після оголошення Вільної армією Сирії одностороннього перемир'я. Повстанці заявили про припинення вогню 30 грудня і пообіцяли його дотримуватися під час роботи місії спостерігачів від Ліги арабських держав.



Спостерігачі, які працюють, переважно, в містах, тим часом повідомили, що урядова армія відвела свої підрозділи із центрів населених пунктів. Війська при цьому не пішли до казарм, а залишилися стояти на околицях.



За даними ЛАД, у містах ще залишається багато снайперів, подекуди точаться перестрілки, які становлять велику небезпеку для місцевих жителів.



В останні тижні ситуація в країні різко загострилася, в Хомсі, Ідлібі та ряді інших провінціях і населених пунктах тривають справжні бої, в яких урядові сили часом зазнають поразки. За цих умов президент Сирії Башар Асад запросив до країни міжнародних спостерігачів і, як очікується, незабаром оголосить про появу в країні нового уряду, повідомляє Лента.ру.