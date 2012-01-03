ЗМІ: Президент ФРН погрожував редактору впливового таблоїда

Президент Німеччини Крістіан ВУЛЬФ з погрозами вимагав від головного редактора німецького таблоїду Bild Кая ДІКМАНА не публікувати статтю про великий кредит, одержаний К.ВУЛЬФОМ від друзів-бізнесменів.

Про це в понеділок, 2 січня, заявила німецька газета Suddeutsche Zeitung, повідомляє Lenta.ru.

Газета Suddeutsche Zeitung послалася на аудіоповідомлення, залишене К.ВУЛЬФОМ на автовідповідачі К.ДІКМАНА 12 грудня, за день до публікації статті. За інформацією видання, К.ДІКМАН перебував на той момент у Нью-Йорку, тому К.ВУЛЬФ залишив йому повідомлення, в якому погрожував розірвати всі стосунки з видавничим домом Axel Springer, якому належить Bild. К.ВУЛЬФ також заявив, що, опублікувавши цю статтю, К.ДІКМАН "перейде Рубікон" і розв`яже з ним війну.

Suddeutsche Zeitung пізніше додала, що після цього повідомлення К.ВУЛЬФ зателефонував президенту видавничого дому Axel Springer Матіасу ДОПФНЕРУ з вимогою вплинути на К.ДІКМАНА. М.ДОПФНЕР у відповідь заявив йому, що редактори газети Bild незалежні в своїх рішеннях.

Пізніше в понеділок на сайті Bild з`явилося офіційне підтвердження цієї інформації. Редакція газети заявила, що К.ВУЛЬФ дійсно залишив К.ДІКМАНУ таке повідомлення, проте передзвонив через три дні і вибачився за "тон і зміст" своїх слів. Тоді газета Bild вирішила не повідомляти про цей інцидент.

Як пише Deutsche Welle, відомство Президента заявило в понеділок, що К.ВУЛЬФ не коментуватиме свої телефонні розмови. У відомстві зазначили при цьому, що свобода преси є для Президента "цінним надбанням".

Німецька спілка журналістів (DJV) засудила спробу тиску на пресу з боку К.ВУЛЬФА. "Критику в ЗМІ відомі особи мають сприймати як частину свободи слова", - заявив глава DJV Міхаель КОНКЕН.

Газети Financial Times Deutschland і Suddeutsche Zeitung закликали К.ВУЛЬФА піти у відставку.

У статті, яку Bild опублікував у середині грудня, повідомлялося, що в 2008 році К.ВУЛЬФ, будучи прем`єр-міністром Нижньої Саксонії, одержав від дружини свого друга-мільйонера Егона ГЕРКЕНСА пільговий кредит на 500 тис. євро. Тим самим К.ВУЛЬФ порушив закон Нижньої Саксонії, що забороняє членам уряду цієї федеральної землі брати пільгові кредити. Після скандалу, що розгорівся, кілька німецьких політиків закликали К.ВУЛЬФА піти у відставку. Проте К.ВУЛЬФ відмовився, пославшись на те, що вже розкрив усі дані про кредити і своє фінансове становище.